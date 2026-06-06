Thomas Christiansen: "Hoy muchos han dado un paso alfrente, ha sido un partido serio"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa después del empate 1-1 de la selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina en amistoso previo a la Copa Mundial 2026.

"La verdad es que he visto al equipo bien, hoy muchos han dado un paso alfrente, ha sido un partido serio, lo que he buscado con blacki en pie contrario ha respondido muy bien, ahora no voy a decir si va a jugar o va a jugar, que todavía quedan 11 días para el primer partido", mencionó.

"Tengo bastante adelantado la situación (del once titular), va un poco por sensaciones también en entrenamiento, el estar fino, la chispa, metido y bueno como he dicho, son días todavía los que tenemos para ese partido y pueden pasar cosas, pero la sensación d hoy, más lo de Brasil me deja algo más tranquilo de cara a lo que viene", destacó el seleccionador Christiansen.

"Los de reserva hoy Griffith ha visto minutos, bueno hay una situación que bueno hasta que no estpen recuperados al 100 por 100 tenemos que cubrirles las espalda, a Aníbal Godoy ya lo vieron ayer, ha participado en todo, es un jugador que va a llegar en buenas condiciones. Azarías que le teníamos entre algodones y hoy salió y demostró que está preparado", mencionó.

Thomas también dejó claro que José "Coto" Córdoba sintió molestias, pero que no pasa a mayores, por eso se le ha dado descanso al central del Norwich City de Inglaterra.

Para finalizar el entrenador hispano danés dejó claro que entre Godoy y Carrasquilla, el jugador de Pumas de la Liga MX es el que ha presentado la lesión más grave, pero que no tiene la claridad total de que lleguen al primer partido mundialista.