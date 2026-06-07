Mundial 2026: Selección de Panamá llega a su base en Canadá

Luego de igualar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en la última prueba antes de la Copa Mundial 2026 en el Energizer Park de St. Louis, la Selección de Panamá llegó a Toronto, Canadá, para luego instalarse en su campamento en el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario.

¡LLEGÓ PANAMÁ! El cuerpo técnico, liderado por Thomas Chrisitansen primeros en baja del bus en el lugar de concentración. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/igYwdKXphW

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Los dirigidos por Thomas Christiansen llegaron a la base aproximadamente a las 2:30 pm (hora panameña) del domingo.

28 JUGADORES DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ EN CANADÁ

Los canaleros llegaron a Canadá con 28 jugadores, los 26 convocados para la cita mundialista y dos reservas, John Gunn y Víctor Griffith.

Kadir Barría, el joven delantero del Botafogo de Brasil, no hizo viaje y su presencia con el seleccionado nacional finalizó en el amistoso contra Bosnia, donde se quedó en el banquillo sin ver minutos.

Los canaleros debutan en el Mundial, el miércoles 17 de junio ante Ghana, en el BMO Field (6:00 pm).