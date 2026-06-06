La Selección de Panamá rescató el empate ante Bosnia y Herzegovina en última prueba FOTO: FPF

La Selección de Panamá igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el último partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

¡EMPATE! Panamá igualó 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en duelo amistoso. Jiovany Ramos fue el autor del gol panameño. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/KX5T1NVJpM

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Nikola Katic, defensor del F. C. Schalke 04, abrió el marcador al minuto 23' con un gol de cabeza, imposible de atajar para Orlando Mosquera en el Energizer Park de San Luis.

El empate de los canaleros llegó al 45+3 con un remate de Jiovany Ramos de pierna derecha dentro del área, después de una ocasión clara que no habían podido definir con Edgar Yoel Bárcenas filtrando para Cristian Martínez, quien en el mano a mano al 45+1 remató, pero su disparo fue atajado por el portero bosnio.

Azarías Londoño entró al 66', sumando sus primeros minutos en los encuentros amistosos, tras estar fuera de acción por la recuperación de una lesión.

En el resto del segundo tiempo, los panameños tuvieron oportunidades de cara a gol con José Luis Rodríguez y José Fajardo.

¿Cuándo debuta la Selección de Panamá en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Thomas Christiansen jugarán el miércoles 17 de junio ante Ghana, en el BMO Field (6:00 pm).