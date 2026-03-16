Rechazan el recurso del Bayern Múnich contra la sanción a Luis Díaz

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) rechazó este lunes como "injustificado" el recurso presentado por el Bayern Múnich destinado a evitar una sanción contra el extremo colombiano Luis Díaz. expulsado por doble amarilla en la última jornada en el empate por 1-1 ante el Bayer Leverkusen.

Luis Díaz vio una primera tarjeta amarilla por una falta contra el español Aleix García y la segunda por una caída en el área que el árbitro central, Christian Dingert, interpretó como una simulación.

Tras el partido, y tras contemplar las imágenes de video, Dingert había reconocido que había habido un contacto con el portero, que el no había percibido en el campo. Dingert dijo que aunque el contacto no daba para sancionar un penalti de haberlo notado en el campo probablemente no hubiera mostrado la tarjeta amarilla.

¿Qué sucedió con Luis Díaz y el Bayern Múnich?

No obstante, el presidente del tribunal deportivo de la DFB, Stephan Oberholz, dijo que la decisión de Dingert en el campo no había sido "completamente equivocada" puesto que el jugador había buscado el contacto con el portero.

"El que la decisión del árbitro hubiera sido otra bajo consideración de las imágenes de televisión es irrelevante para la decision. Se trata de una decisión de hecho que sólo puede ser corregida en el caso de que haya sido evidentemente grave y sin ninguna duda equivocada", dijo.

Una expulsión por doble amarilla genera de forma automática una suspensión de al menos una jornada que el Bayern quería evitar con el recurso contra la segunda tarjeta a Luis Díaz. El Bayern puede presentar un nuevo recurso dentro de un plazo de 24 horas.

Tras el partido, que el Bayern terminó con nueve hombres, el presidente de honor del club bávaro, Uli Hoeness, dijo que el arbitraje de Dingert había sido el peor que había visto en su vida.

De momento, Luis Díaz se perderá el próximo partido contra el Union Berlín.