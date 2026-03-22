¡Reencuentro con la gloria! El Manchester City se coronó campeón de la Carabao Cup

El Manchester City que venía golpeado tras ser eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League, derrotó 2-0 al Arsenal para coronarse campeón de la Carabao Cup en el Estadio de Wembley.

El joven lateral izquierdo Nico O'Reilly fue la gran figura del encuentro con un doblete al 60' y al 64', un día después de cumplir 21 años de edad.

La final de la Carabao Cup de este domingo se convirtió en el vigesimosegundo viaje del City a Wembley desde la llegada del entrenador Pep Guardiola en 2016.

Títulos del Manchester City en la Carabao Cup

Los Citizens conquistaron su noveno título de la Copa de la Liga de Inglaterra y se ponen a uno de alcanzar al Liverpool, el equipo más ganador de la competición con 10 trofeos.

1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2026, son los años que el City ha levantado la corona del torneo.