Registran casa de presidente del PSG por secuestro de lobista

Nasser Al-Khelaïfi está sendo investigado por sequestro e tortura na França. O mandatário do PSG foi denunciado por Tayeb Benabderrahmane, um lobista argelino que alega ter sido preso no Qatar, a mando de Al-Khelaïfi, em 2020. As informações são do jornal francês "L`Equipe". pic.twitter.com/r8TMeuMdCE