¡RUMBO A LOS MIL!: Cristiano Ronaldo anotó su gol 953

Cristiano Ronaldo aumentó su cuenta goleadora al firmar el segundo de los tantos que su equipo, el Al Nassr hizo ante el Neom (1-3), en la octava jornada de la Liga de Arabia Saudí que domina el conjunto que dirige su compatriota Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo sumó su gol 953 en el minuto 63, al transformar un penalti. Previamente, el brasileño Angelo puso por delante al Al Nassr que jugó con un jugador más desde el 56, por la expulsión del uruguayo Luciano Rodríguez en el 56.

El tercer tanto visitante lo hizo Joao Felix, en el 86, dos después de que Ahamed Jabar acortara distancias y marcara el único tanto del Neom.

El Al Nassr lleva ocho victorias en otros tantos partidos. Supera en tres puntos al Al taawon, segundo, y en cuatro al Al Hilal.

El Al Ittihad de Karim Benzema, que jugó los noventa minutos, dio un paso atrás al caer en su campo contra el Al Ahli, que ganó gracias a un tanto del argelino Rihad Mahrez (0-1).

Además, el Al Shabab y el Al Ettifaq empataron a un tanto en el otro encuentro disputado este sábado que completó la octava jornada.

FUENTE: EFE