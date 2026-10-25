LPF Fútbol Internacional -  25 de octubre de 2026 - 20:30

San Francisco FC asegura clasificación a playoffs y Sporting SM vence al Alianza FC

El San Francisco FC venció al Herrera en Parita y Sporting San Miguelito goleó al Alianza FC en la jornada 13 de LPF.

San Francisco FC asegura clasificación a playoffs y Sporting SM vence al Alianza FC

San Francisco FC asegura clasificación a playoffs y Sporting SM vence al Alianza FC

Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

Este domingo se disputaron dos partidos en el Apertura 2026 de la LPF Tigo, el San Francisco FC que consiguió su clasificación a Playoffs luego de vencer 3-1 al Herrera FC y Sporting SM que dominó 3-1 al Alianza FC.

San Francisco FC clasifica a playoffs

En Parita, el San Francisco FC le ganó 3-1 al Herrera FC con doblete de Ronaldo Dinolis que sigue acercándose al líder goleador Carlos Hernández, el otro tanto de los monjes fue de Víctor Medina.

Herrera FC se encuentra de penúltimo en la tabla y deberán visitar la próxima semana al Veraguas United.

Mientras que el conjunto de Jorge Dely Valdés jugará el Derbi Chorrera en calidad de visitante contra el CAI.

Sporting San Miguelito suma victoria

Los académicos vencieron 3-1 al Alianza FC de Jair Palacios en el estadio Rommel Fernández para cerrar con la jornada de este domingo, con un doblete de Adrián Bethancourt y otro tanto de Jesús Castillo.

Sporting San Miguelito empata ahora en puntos al Tauro FC y Alianza queda en la última posición.

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