San Francisco FC asegura clasificación a playoffs y Sporting SM vence al Alianza FC

Este domingo se disputaron dos partidos en el Apertura 2026 de la LPF Tigo, el San Francisco FC que consiguió su clasificación a Playoffs luego de vencer 3-1 al Herrera FC y Sporting SM que dominó 3-1 al Alianza FC.

En Parita, el San Francisco FC le ganó 3-1 al Herrera FC con doblete de Ronaldo Dinolis que sigue acercándose al líder goleador Carlos Hernández, el otro tanto de los monjes fue de Víctor Medina.

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Herrera FC se encuentra de penúltimo en la tabla y deberán visitar la próxima semana al Veraguas United.

Mientras que el conjunto de Jorge Dely Valdés jugará el Derbi Chorrera en calidad de visitante contra el CAI.

Sporting San Miguelito suma victoria

Los académicos vencieron 3-1 al Alianza FC de Jair Palacios en el estadio Rommel Fernández para cerrar con la jornada de este domingo, con un doblete de Adrián Bethancourt y otro tanto de Jesús Castillo.

Sporting San Miguelito empata ahora en puntos al Tauro FC y Alianza queda en la última posición.