Real Madrid se lleva el Clásico ante el FC Barcelona con doblete de Mbappé

El Real Madrid superó 2-1 al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga, en un Clásico que tuvo como goleador a Kylian Mbappé que anotó doblete.

El equipo dirigido por José Mourinho consiguió una importante victoria como visitante ante el conjunto de Hansi Flick, en un partido de alta intensidad que se definió en los minutos finales.

Mbappé abrió el marcador

El Real Madrid encontró la ventaja al minuto 41 de la primera parte, cuando Kylian Mbappé aprovechó una jugada por el sector izquierdo. Tras un centro de Yan Diomande, Gerard Martín intentó despejar el balón, pero este terminó rebotando en el delantero francés y se introdujo en la portería del Barcelona.

El tanto permitió a los visitantes marcharse al descanso con una ventaja de 1-0, después de una primera mitad en la que ambos equipos buscaron generar peligro.

El Barcelona intentó reaccionar antes del descanso, con aproximaciones de Raphinha y Lamine Yamal, pero el guardameta Andriy Lunin respondió para mantener la ventaja madridista.

Raphinha empató para el FC Barcelona

En la segunda mitad, el conjunto azulgrana aumentó la presión en busca de la igualdad y encontró su recompensa al minuto 61.

Una combinación entre Pedri y Raphinha terminó con un remate raso del brasileño que superó a Lunin, devolviendo la igualdad al marcador y encendiendo el ambiente en el Spotify Camp Nou.

Con el 1-1, el partido ganó intensidad y ambos equipos buscaron el tanto de la victoria. El Barcelona tuvo oportunidades para ponerse por delante, mientras que el Real Madrid apostó por aprovechar los espacios y la velocidad de sus atacantes.

Mbappé decidió el clásico

Cuando el encuentro parecía encaminado a un desenlace cerrado, el Real Madrid encontró la jugada decisiva en el tramo final.

Al minuto 87, Eduardo Camavinga participó en una acción ofensiva, se llevó a Pau Cubarsí y antes de salida de García metió un pase hacia el centro del área para la llegada de Mbappé, quien definió para establecer el 2-1 definitivo.