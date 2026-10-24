Serie Mundial 2026: Cerveceros de Milwaukee vienen de atrás para vencer a los Rays

Los Cerveceros de Milwaukee protagonizaron una espectacular remontada para vencer 5-4 a los Rays de Tampa Bay en el American Family Field, logrando su segunda victoria consecutiva en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB) .

El equipo dirigido por Pat Murphy tuvo que sobreponerse a un complicado inicio, después de permitir cuatro carreras en la primera entrada. Sin embargo, la ofensiva de Milwaukee respondió oportunamente y consiguió darle vuelta al marcador para desatar la celebración de sus aficionados.

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Rays golpearon primero con jonrón de Liam Hicks

Tampa Bay comenzó agresivo ante los lanzamientos del abridor Logan Henderson. Yandy Díaz aprovechó un error defensivo para colocarse en posición anotadora y Chandler Simpson conectó un sencillo remolcador que abrió la pizarra.

Posteriormente, Junior Caminero impulsó la segunda carrera con un imparable por la línea de tercera base, antes de que Liam Hicks conectara un cuadrangular de dos carreras para ampliar la ventaja de los visitantes a 4-0.

Milwaukee respondió y completó la remontada

Los Cerveceros no tardaron en reaccionar. En el cierre del primer episodio, Jackson Chourio y Jake Bauers conectaron imparables para preparar el terreno.

William Contreras produjo la primera carrera de Milwaukee con un sencillo, mientras que Garrett Mitchell impulsó la segunda con otro imparable, recortando la diferencia a 4-2.

En la cuarta entrada, Cooper Pratt aprovechó un error defensivo de Tampa Bay para anotar la tercera carrera de los locales y colocar el encuentro 4-3.

Milwaukee mantuvo la presión ofensiva y consiguió empatar el partido en el sexto episodio con un HR de Sal Frelick, antes de fabricar la carrera de la ventaja en el séptimo capítulo para completar la remontada 5-4 gracias a un hit productivo de Cooper Pratt.

Cerveceros se colocan a dos triunfos del título

Con este resultado, Milwaukee toma ventaja de 2-0 en la Serie Mundial 2026, después de haber ganado el primer encuentro por marcador de 3-2.