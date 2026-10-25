MLB: ¿Quiénes son los abridores del juego 3 en la Serie Mundial 2026?

Los Tampa Bay Rays bajo el mando de Kevin Cash buscarán reaccionar en casa cuando reciban a los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ), con la serie 2-0 a favor del conjunto de Milwaukee. Freddy Peralta y Robert Gasser serán los lanzadores abridores del tercer encuentro.

El dominicano Freddy Peralta , de 30 años, subirá al montículo por Tampa Bay con la misión de ayudar a los Rays a conseguir su primera victoria en la serie, luego de las dos derrotas sufridas en el American Family Field, casa de los Cerveceros.

Peralta llega a esta instancia con números destacados en la postemporada 2026. El derecho presenta marca de 2-0, con efectividad de 1.08 en 16.2 entradas lanzadas, estadísticas que respaldan su rendimiento en los playoffs.

Por su parte, Robert Gasser de 27 años será el encargado de abrir por Milwaukee, equipo dirigido por Pat Murphy, que intentará ampliar su ventaja y acercarse al título de la Serie Mundial.

Gasser registra marca de 0-0 y efectividad de 1.00 en nueve entradas de labor durante la postemporada de 2026. El lanzador buscará mantener el buen desempeño mostrado hasta ahora y contribuir a que los Cerveceros continúen dominando la serie.

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