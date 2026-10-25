José Mourinho satisfecho con el triunfo del Real Madrid ante el Barca

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, alabó "el gran partido" de su equipo ante un rival de gran nivel, el Barceloina (1-2), y dijo que fue una victoria conseguida con "tranquilidad y con todos los méritos".

"Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar y que en nuestro caso hicimos un partido extraordinario", dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou.

El portugués destacó la organización y la concentración de los suyos. "Jugamos con mucho coraje, ante un adversario que presiona mucho. Hemos tenido buenas opciones para el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, después el Barça tuvo una buena reacción, pero con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad", insistió.

José Mourinho habló del rol de Lunin

Preguntado sobre la alineación de Bernardo Silva en el centro del campo, Mourinho recordó que lo conoce bien, pero que necesitaba ver cómo se integraba en la dinámica del equipo, después de tres meses en un equipo nuevo.

"Nunca diré que alguien sea indiscutible, porque la plantilla es muy buena y muy completa. Todos están preparados para jugar", insistió el técnico merengue, quien destacó el trabajo del portero ucraniano Andryi Lunin, que tuvo que sustituir al belga Thibaut Courtois, enfermo.

"A Lunin le dije que tu entrenas para jugar, no para estar en el banquillo. Él ha hecho un partido muy equilibrado, ha jugado con tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero nadie ha llorado por la ausencia de Courtouis. Los jugadores están muy unidos, también en los momentos mas difíciles", insistió.

También habló bien que del uruguayo Federico Valverde, que jugó lesionado desde el minuto 40, "Ha querido ir al límite y lo ha dado todo", dijo.

Mourinho agregó que sus jugadores supieron atacar desde la segunda línea frente a un rival que es difícil de atacar los espacios por el trabajo de los defensas y por la acción del meta como cierre. "En este sentido, Bellingham y Camavinga estuvieron muy bien jugando desde la segunda línea", dijo.

"Ha sido el partido más difícil, contra el adversario más potente. Este es el Barça, hicimos un gran partido. Hemos mejorado mucho últimamente", resumió.

FUENTE: EFE