Cerveceros vs Rays: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO por RPC la Serie Mundial de la MLB FOTO / ChatGPT

Los Cerveceros de Milwaukee ganaron los dos primeros partidos de la Serie Mundial 2026 en la MLB y ahora tocará viajar a la casa de los Rays de Tampa.

Milwaukee quiere mantener el impulso Los Cerveceros han comenzado la Serie Mundial con dos victorias consecutivas en el American Family Field. En el primer encuentro se impusieron por 3-2 y, en el segundo, protagonizaron una remontada para ganar 5-4 después de verse abajo por cuatro carreras en la primera entrada.

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