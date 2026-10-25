Cerveceros vs Rays: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO por RPC la Serie Mundial de la MLB

Los Cerveceros de Milwaukee ganaron los dos primeros partidos de la Serie Mundial 2026 en la MLB y ahora tocará viajar a la casa de los Rays de Tampa.
En el segundo partido, Milwaukee mostró capacidad de reacción y encontró respuestas tanto en su ofensiva como en su cuerpo de relevistas. Sal Frelick conectó un cuadrangular solitario de 408 pies para igualar el marcador 4-4 en la sexta entrada, mientras que el novato Cooper Pratt impulsó la carrera de la ventaja en el séptimo episodio.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Cerveceros vs Rays
Fecha: Lunes 26 de octubre
Hora: 7:00 P.M. (Hora de Panamá)
Lugar: Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida
Dónde ver: Por la señal de RPC