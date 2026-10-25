MLB MLB -  25 de octubre de 2026 - 08:43

Cerveceros vs Rays: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO por RPC la Serie Mundial de la MLB

Los Cerveceros de Milwaukee ganaron los dos primeros partidos de la Serie Mundial 2026 en la MLB y ahora tocará viajar a la casa de los Rays de Tampa.

Cerveceros vs Rays: Fecha

Cerveceros vs Rays: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO por RPC la Serie Mundial de la MLB

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Los Cerveceros de Milwaukee ganaron los dos primeros partidos de la Serie Mundial 2026 en la MLB y ahora tocará viajar a la casa de los Rays de Tampa.

Milwaukee quiere mantener el impulso

Los Cerveceros han comenzado la Serie Mundial con dos victorias consecutivas en el American Family Field. En el primer encuentro se impusieron por 3-2 y, en el segundo, protagonizaron una remontada para ganar 5-4 después de verse abajo por cuatro carreras en la primera entrada.

En el segundo partido, Milwaukee mostró capacidad de reacción y encontró respuestas tanto en su ofensiva como en su cuerpo de relevistas. Sal Frelick conectó un cuadrangular solitario de 408 pies para igualar el marcador 4-4 en la sexta entrada, mientras que el novato Cooper Pratt impulsó la carrera de la ventaja en el séptimo episodio.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Cerveceros vs Rays

Fecha: Lunes 26 de octubre

Hora: 7:00 P.M. (Hora de Panamá)

Lugar: Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida

Dónde ver: Por la señal de RPC

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