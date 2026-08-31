 El Arsenal gana con un gol de Bukayo Saka al Aston Villa

El Arsenal va más allá del talento, los recursos y la firmeza defensiva, también tiene ímpetu y pegada, capaz de inventarse un gol y una victoria en el minuto 58, porque Riccardo Calafiori se lanzó por el suelo como si estuviera en su área y rebañó un balón que remachó Saka para un pleno de seis puntos que lo sitúa sólo detrás del Manchester City (0-1).

Fue Eberechi Eze, surgido desde el banquillo en el intermedio en sustitución de Christos Tzolis (120 millones de euros ha pagado entre los dos el conjunto ‘gunner’ en los últimos seis meses), quien rompió primero las líneas con su desmarque y su pase al espacio para la llegada del internacional que era central, pero ya juega de todo lo que se proponga.

Arsenal con victoria ante Aston Villa

Se lanzó también Bukaso Saka para empujar el 0-1, entre él y el defensa, cuando el Arsenal, por primera vez en todo el encuentro, se sentía realmente cerca de la portería defendida por Suzuki. En la primera parte apenas creó nada en el área, más allá del balón. En los minutos jugados entonces de la segunda, Odegaard rozó el gol. También se invalidó un penalti señalado a primera vista por el árbitro. Fue fuera del área. Lo rectificó el VAR.

También había sufrido el Arsenal rigurosidad, la intensidad y los contragolpes del Aston Villa, que asustó a su rival desde el principio con un derechazo de Emi Buendía que rechazó el larguero y que se sintió con tantas posibilidades como el bloque de Mikel Arteta durante todo el primer tiempo, exigido de una reacción tras el 4-0 en Brighton.