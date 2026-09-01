Valencia CF vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J4 de LaLiga

El FC Barcelona sigue su pleno de victorias tras tres jornadas disputadas en LaLiga y ahora les toca visitar al Valencia.
Por su parte el conjunto valenciano apenas suma un punto y viene de caer 3-1 ante el recién ascendido, Deportivo.
La campaña pasada el Barcelona goleó 6-0 en casa en LaLiga, pero en la vuelta, el Valencia ganó como local 3-1.
Fecha, hora y dónde seguir Valencia CF vs FC Barcelona
Fecha: Domingo 6 de septiembre
Hora: 9:15 A.M.
Lugar: Mestalla
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes