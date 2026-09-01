Valencia CF vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J4 de LaLiga

El FC Barcelona sigue su pleno de victorias tras tres jornadas disputadas en LaLiga y ahora les toca visitar al Valencia.

En su último partido, el equipo de Hansi Flick venció en casa al Rayo Vallecano 5-2 con dobletes de Lamine Yamal y Raphinha para llegar a 9 puntos con 12 goles a favor y 2 en contra.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte el conjunto valenciano apenas suma un punto y viene de caer 3-1 ante el recién ascendido, Deportivo.

La campaña pasada el Barcelona goleó 6-0 en casa en LaLiga, pero en la vuelta, el Valencia ganó como local 3-1.

Fecha, hora y dónde seguir Valencia CF vs FC Barcelona

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Hora: 9:15 A.M.

Lugar: Mestalla

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes