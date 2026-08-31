Lionel Messi y los duelos ante la Selección de Panamá

Lionel Messi se enfretó dos veces a la Selección de Panamá a lo largo de su carrera internacional con Argentina, y el balance es contundente: dos victorias albicelestes y cuatro goles del capitán argentino .

El primer encuentro se produjo el 10 de junio de 2016 , durante la fase de grupos de la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos. Argentina se impuso por 5-0 en el Soldier Field de Chicago, en una noche que quedó marcada por una actuación memorable de Messi.

El entonces jugador del FC Barcelona comenzó el partido en el banco de suplentes y entró en el segundo tiempo. Apenas unos minutos después de su ingreso, apareció toda su jerarquía para convertir un hat-trick en apenas 19 minutos, con goles a los minutos 68, 78 y 87. Nicolás Otamendi y Sergio Agüero completaron la goleada argentina.

2DO partido de Lionel Messi ante Panamá

El segundo enfrentamiento llegó casi siete años después. Fue el 23 de marzo de 2023, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso que tuvo un significado especial para Argentina: era el primer partido de la selección como campeona del mundo después de conquistar Qatar 2022.

Argentina ganó 2-0, con goles de Thiago Almada y Lionel Messi. El capitán argentino apareció en el minuto 89 con uno de sus clásicos tiros libres para sentenciar el encuentro.

Además, aquel gol tuvo un significado histórico: fue el gol número 800 de la carrera profesional de Messi, sumando sus tantos con clubes y selección.