LaLiga: El FC Barcelona le gana al Rayo Vallecano con brillantes Raphinha y Lamine

Los delanteros Lamine Yamal y Raphael Dias Raphinha, autores de sendos dobletes, y el extremo Anthony Gordon, que firmó una asistencia y provocó el gol en propia portería de Florian Lejeune, guiaron al Barcelona hacia el tercer triunfo (5-2) en LaLiga EA Sports ante un Rayo Vallecano que tuteó al vigente campeón gracias la portentosa actuación del bigoleador Sergio Camello.

La valentía del equipo madrileño, que suma un punto tras las tres primeras jornadas, puso en apuros al conjunto de Hansi Flick en el segundo tiempo, cuando el inglés, el español y el brasileño, máximo goleador de la competición con cinco goles, brillaron para frustrar las opciones del cuadro visitante.

Buscaba calibrar el Barça su inicio de temporada exuberante ante un Rayo que llegaba a la cita con solo un punto en las dos primeras jornadas y con un clima enrarecido a nivel social por todo lo que se está viviendo con el Estadio de Vallecas.

En éstas, Beñat San José introdujo cuatro cambios. Dio entrada al debutante Gnangoro Bouaré en la medular, Iván Balliu en el lateral derecho, y situó a Pathé Ciss en el eje central de la defensa.

Otra de las novedades fue Álvaro García, ubicado en el extremo derecho y protagonista del tanto con el que el conjunto visitante sorprendió al vigente campeón en el minuto 12. El mediapunta andaluz dejó en evidencia a Kounde, titular en detrimento de Eric Garcia en el lateral derecho, y asistió con precisión a Sergio Camello que, con el pie tenso, clavó el balón en la escuadra.

El gol -el primero que recibe Joan Garcia en LaLiga- fue un accidente tras un inicio estimulante del Barça, que no paró de presionar y generar llegadas, pero que fue incapaz de encontrar la precisión en los últimos metros para examinar a Dani Cardenas.

Encontró la finura el Barça en el minuto 19, con una triangulación entre Pedri, Xavi Espart y Raphael Dias ‘Raphinha’, que se zafó de la defensa vallecana con un regate, propio de un delantero centro, para superar con clase al guardameta rival.

En la grada, su compatriota, Gabriel Jesús, que este martes firmará su nuevo contrato como azulgrana para reforzar la posición de ‘9’, aplaudía el cuarto tanto liguero del capitán del Barça, que encadena, de esta manera, su mejor racha goleadora en LaLiga.

Asfixiaba el conjunto catalán al Rayo con su presión y tardó 1 minuto y 41 segundos en marcar el tanto con el que daba la vuelta al marcador. Si en el primer gol, el Barça desarboló al Rayo en pocos toques, en el segundo el talento de Lamine Yamal marcó la diferencia.

Tras dos encuentros, ante el Elche y el Athletic Club, en los que se le vio algo contrariado por no haber sido decisivo de cara a portería, el delantero de Mataró volvió a sonreír con un zapatazo con la zurda que sacó las telarañas de la escuadra corta.

Tras diez minutos de locura, el Barça siguió apretando con Lamine Yamal levantando al público de los asientos con sus regates de fantasía. Por si eso no fuera poco para Beñat San José, el defensa Jozhua Vertrouwd tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 33 por unas molestias físicas. Entró en su lugar el lateral catalán Adriá Pedrosa.

Antes del descanso, el Barça bajó las pulsaciones, algo que agradeció Dani Cárdenas bajo palos, que solo tuvo un susto al filo del intermedio. Kounde marcó tras aprovechar el rechace del guardameta rival a disparo de Anthony Gordon -uno de los más destacados del cuadro local en el primer tiempo-, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del lateral francés.

En la reanudación, avanzó las líneas el Rayo con una presión arriesgada, que incomodó al Barcelona en la salida de balón pero que, a su vez, le permitía generar peligro merced a velocistas como Gordon.

El inglés apareció con un incursión por la banda izquierda que acabó en el gol en propia puerta de Florian Lejeune al intentar despejar el centro.

Tras el tanto, el Barça siguió domando con el balón al Rayo, que en el minuto 59 volvió a entrar en el partido con otro tanto de Camello. Esta vez, el ‘10’ del Rayo le ganó la partida a Espart en la salida de un córner y superó con la testa a Joan Garcia.

Orden en el centro del campo

Pau Cubarsí evitó el ‘hat-trick’ de Camello pocos minutos después, lo que obligó a Flick a mover el avispero. Entraron Fermín y Rodri para ordenar a un Barça algo desnortado ante un rival con confianza.

El conjunto catalán se redimió de unos minutos de dudas con una combinación rapidísima entre Gordon y Raphinha para sentenciar al Rayo. El inglés dejó solo con el tacón al brasileño que definió con un disparo seco y preciso (4-2, m.71).

Pese al mazazo del gol, el Rayo no bajó los brazos ante un Barça que, finalmente, no sólo salió indemne del intercambio de golpes final sino que acabó goleando al Rayo con un tanto de Lamine Yamal en el minuto 90, tras definir con clase una asistencia de Adeyemi.

FUENTE: EFE