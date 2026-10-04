Selección de Argentina vs Benín: Fecha, hora y dónde ver despedida de Lionel Messi

Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de la selección de Argentina : Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

A falta de su partido de despedida este martes ante Benín en Buenos Aires, el astro rosarino acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias desde aquel accidentado debut ante Hungría en agosto de 2005, cuando fue expulsado apenas unos segundos después de ingresar al campo.

Ningún futbolista vistió tantas veces la camiseta de la selección argentina ni convirtió tantos goles. Messi aventaja ampliamente en la tabla de goleadores a Gabriel Batistuta, segundo con 54, y triplica a Sergio 'Kun' Agüero, tercero con 41.

En 2026, además, el delantero de 39 años del Inter Miami se convirtió, además, en el futbolista más veterano en marcar un gol con la selección argentina, superando al legendario Ángel Labruna.

Su huella excede, sin embargo, las estadísticas de la Albiceleste y alcanza algunos de los principales registros históricos del fútbol de selecciones.

El hombre récord de las Copas del Mundo

Messi tuvo minutos en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, una cifra que comparte con el portugués Cristiano Ronaldo.

Nadie, en cambio, jugó tantos partidos mundialistas como el argentino, que acumuló 34 y superó los 27 de Ronaldo y los 25 del alemán Lothar Matthäus.

También encabeza la clasificación histórica de victorias en la competición, con 23, seis más que el francés Kylian Mbappé y el alemán Miroslav Klose.

Su última participación le permitió, además, elevar su cuenta goleadora en Copas del Mundo hasta 21 tantos, ocho de ellos en esa edición, y terminar su carrera como segundo máximo artillero de la historia del torneo, solo por detrás de Mbappé.

Durante ese campeonato estableció también otra marca al encadenar nueve encuentros mundialistas marcando, una racha iniciada en los octavos de final de Catar 2022 y que se extendió hasta los octavos de 2026, con trece tantos en ese período.

El '10' es también el único futbolista que repartió asistencias en cinco Copas del Mundo y el único que logró marcar en la competición durante su adolescencia, su veintena y su treintena.

Más de veinte años después de aquel debut ante Hungría, Messi deja así una selección argentina en la que no solo acumuló trofeos, sino que reescribió prácticamente todos sus principales registros individuales y extendió su nombre a las páginas de récords de las mayores competiciones internacionales.

SELECCIÓN DE ARGENTINA VS BENÍN: FECHA, HORA Y DÓNDE VER DESPEDIDA DE LIONEL MESSI

Fecha : Martes, 6 de octubre de 2026

: Martes, 6 de octubre de 2026 Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Estadio Monumental

: Estadio Monumental Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

FUENTE: EFE