LPF: El Deportivo Árabe Unido remonta duelo ante Veraguas United y se clasifican a semifinales

El Deportivo Árabe Unido de Colón vino de atrás para remontar y ganarle duelo 3-2 a Veraguas United en duelo de playoff del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los veragüenses arrancaron con todo el duelo en territorio colonense y abrieron el marcador sobre el minuto 4' del partido, con una gran definición de pierna izquierda de Carlos Hernández.

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Los de la Conferencia Oeste volvieron a pegar y al minuto 16' el propio Carlos Hernández puso el segundo, con definición desde el punto penal, para aumentar la ventaja en el marcador.

Los coloneses reaccionaron y tuvieron 3 jugadas en ofensiva, que terminaron en el poste, pero terminaron la primera mitad con desventaja.

Remontada del DAU en playoff de LPF

Jaime Harrison inició la gran remontada del Deportivo Árabe Unido, con disparo, que después de un desvió defensivo entró al arco para descontar.

El DT Juan Sergio Guzmán realizó cambios y le fueron efectivos de inmediato, con el golpe de cabeza de Óscar Peñalba al minuto 63' del duelo de playoff para poner el 2-2.

Los colonenses metieron más presión sobre el final y al 84' un remate potente de pierna izquierda de Rubén Collymore supera a Eduard Toribio para sellar la remontada y el triunfo.

Con este triunfo en el Estadio Armando Dely Valdés el DAU asegura su boleto a las semifinales, en donde se enfrentarán al San Francisco FC de la Chorrera.