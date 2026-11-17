MLB: Justin Lawrence llegó a un acuerdo con los Cubs de Chicago

El diestro Justin Lawrence ha llegado a un acuerdo de ligas menores con los Cubs de Chicago de su compatriota Miguel Amaya.

La campaña pasada pasó por tres organizaciones (Piratas de Pittsburgh, Mellizos de Minnesota y Nacionales de Washington) donde registró marca combinada de 0-3 con 7.34 de efectividad de carreras limpias en 37 partidos con 1 salvado en 34.1 entradas lanzadas, con 43 ponches y 1.95 de WHIP.

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El pasado 21 de julio los Nationals lo pusieron por asignación y el 7 de octubre eligió la agencia libre.

Debutó en el 2021 con los Rockies de Colorado, donde pasó cuatro temporadas antes de pasar a los Piratas.

Números de Justin Lawrence en su carrera

En total en su carrera tiene registro de 13-15 con 5.34 de efectividad den 236 partidos, 15 salvados en 246 episodios con 254 ponches y 1.61 de WHIP.