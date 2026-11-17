El diestro Justin Lawrence ha llegado a un acuerdo de ligas menores con los Cubs de Chicago de su compatriota Miguel Amaya.
El pasado 21 de julio los Nationals lo pusieron por asignación y el 7 de octubre eligió la agencia libre.
Debutó en el 2021 con los Rockies de Colorado, donde pasó cuatro temporadas antes de pasar a los Piratas.
Números de Justin Lawrence en su carrera
En total en su carrera tiene registro de 13-15 con 5.34 de efectividad den 236 partidos, 15 salvados en 246 episodios con 254 ponches y 1.61 de WHIP.