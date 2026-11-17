Los Medias Blancas de Chicago han reforzado la profundidad de su rotación abridora, llegando a un acuerdo de tres años con el derecho y agente libre Dustin May , según le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el martes por la mañana. La organización de la MLB no ha confirmado el acuerdo, que tiene un valor de US$52.5 millones, según Feinsand.

La trayectoria de May hasta ahora ha tenido muchos altibajos. Debutando como un gran prospecto para los Dodgers en el 2019 -- alcanzó el puesto número 23 en la lista de prospectos de MLB Pipeline antes del 2020 -- May mostró de inmediato el potencial de un abridor de élite. Usando una variedad de rectas de alta velocidad y rompientes de giro élite, May siguió una sólida temporada de debut (EFE de 3.63 ERA en 14 juegos, cuatro como abridor) con una excelente campaña del 2020, cuando tuvo promedio de carreras limpias de 2.56 en 56 entradas en la temporada acortada y ayudó a llevar a los Dodgers a su primer título desde 1988.

Luego, su salud se convirtió en una parte desafortunada de la historia. Debido a varias lesiones, May no superó los 50 innings en ninguna de las tres campañas siguientes y se perdió toda la temporada del 2024 debido a una cirugía Tommy John y luego a un desgarro esofágico. May regresó en el 2025 para los Dodgers, pero fue cambiado a los Medias Rojas en la Fecha Límite, lanzando entonces un récord personal de 132.1 entradas entre los dos equipos. Superó esa cifra con 145.2 episodios en 2026.

Una nueva pieza al cuerpo de lanzadores White Sox, Dustin May

Los Medias Blancas tienen a un lanzador fascinante con el que trabajar para el 2027. May todavía tiene apenas 29 años, ha estado notablemente saludable en las últimas dos campañas dado su historial de lesiones y aún posee el tipo de material con el que los equipos pueden soñar. Tal vez esa condición de ser un abridor de primera línea se haya ido, pero el potencial sigue siendo tentador.

FUENTE: MLB