Lionel Scaloni renueva hasta 2030 con la selección de Argentina

Lionel Scaloni confirmó su continuidad como seleccionador de Argentina en un tercer período hasta 2030, según confirmaron este jueves el entrenador y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una conferencia de prensa.

“Quiero agradecer al presidente y a la AFA por todo el esfuerzo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Estamos igual que el primer día con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre, porque si no es imposible estar acá”, enfatizó el entrenador.

“Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico decidimos que lo mejor es continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso donde daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos con un potencial enorme pero quizás todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Otamendi, Di María, u otros”, agregó el técnico campeón en Catar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026.

“Es un día muy especial e importante para la vida de la Selección Argentina. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico liderado por el ‘Gringo’ (Lionel Scaloni) por el período 2027-30. Es para la Asociación del Fútbol Argentino y para todas las argentinas y argentinos un anuncio importante para que se convierta el técnico de esta Asociación con más mundiales dirigidos. Menotti y Bilardo dirigieron dos y Scaloni dirigirá tres”, agregó Tapia.

Con respecto a la posibilidad de contar con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco de la selección en el amistoso de este viernes ante Uruguay, Scaloni sostuvo: “Pudo entrenarse normalmente en todas las prácticas pero un partido exigente como el de este viernes ante Uruguay es otra cosa. Luego de la última práctica tomaremos la decisión de si juega o no. Si está ‘Dibu’ Martínez el capitán será él y si no, será Gerónimo Rulli”.

La 10 de Messi estará vacante, dijo Lionel Scaloni

En relación a la camiseta número 10, dorsal que dejó Lionel Messi tras su retiro de la Albiceleste, el entrenador enfatizó: “En este partido la 10 no se la vamos a dar a nadie y no tenemos pensado a quien dársela hasta que sea obligatoria. No es algo especialmente importante pero aquel día que decidamos será para el resto del ciclo al jugador que pueda quedársela”.

FUENTE: EFE