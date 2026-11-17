El invicto púgil panameño y campeón AMB Continental Américas y FECARBOX del peso superligero José Núñez envió un mensaje emotivo hasta el cielo, luego de su llegada a Panamá, en donde recordó a alguien que no pudo recibirlo, pero que lleva su sueño siempre junto a él.

Núñez, de 28 años de edad llegó a suelo patrio la noche del lunes 16 de noviembre, después de superar en El Paso, Texas al también clasificado mundial Bryan Flores y habló de una persona especial, que lo sigue acompañando en su mente y corazón.

José Núñez y su dedicatoria especial

"Mi abuelo fue de los primeros que estuvo ahí cuando comencé en el boxeo, ese era su sueño, ser boxeador y bueno me entristece un poco que no esté aquí, pero yo estoy construyendo el legado de los dos y lo he hecho", mencionó el oriundo de Curundú.

"Me he esforzado, eso lo que tomado como una motivación y eso es lo que hago día a día, y tratar de esforzarme mucho más y dar mi rendimiento al mil porciento para que ese sueño de los dos se haga realidad", añadió "El Magnífico".