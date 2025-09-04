FÚTBOL Fútbol Internacional -  4 de septiembre de 2025 - 23:28

Selección de El Salvador consigue gran triunfo en visita a Guatemala

Con gol de Harold Osorio, la selección de El Salvador venció a Guatemala en duelo de eliminatorias de la CONCACAF.

FOTO: La Selecta

La selección de El Salvador logró importante triunfo como visitante por marcador de 0-1 ante Guatemala en el El Estadio Cementos Progreso por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Los locales dominaron gran parte del encuentro, con la posesión de la pelota e intentando crear jugadas de peligro, pero que al final no terminaban por finalizar de buena forma.

La visita cerró bien sus líneas y salían a velocidad a buscar generar peligro, pero se fueron al descanso sin oportunidades claras de gol.

El Salvador, efectivos en duelo de eliminatorias

La segunda mitad continuó con el mismo patrón, con los dirigidos por el DT Luis Fernando Tena tratando de crear jugadas desde la conducción y buen toque de la pelota.

Por su parte, los dirigidos por el Bolillo Gómez aprovecharon su oportunidad más clara para abrir el marcador sal minuto 79' , después de una jugada a balón detenido que terminó definiendo Harold Osorio.

Este fue el único remate al arco del equipo salvadoreño en el partido, tiro que les permitió ganar el partido y ponerse líderes del Grupo A, por encima también de Panamá y Surinam, que más temprano igualaron sin goles.

