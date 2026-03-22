Sunderland le remontó al Newcastle con gol de Brian Brobbey

El Sunderland logró una importante victoria en el St James' Park , gracias al gol de Brian Brobbey en el minuto 90 que les dio el triunfo 2-1 ante el Newcastle United en la jornada 31 de la Premier League.

El Newcastle se adelantó en los primeros diez minutos cuando aprovechó un pase impreciso y Anthony Gordon remató al ángulo inferior izquierdo.

Chemsdine Talbi logró el empate tras el gol tempranero de Anthony Gordon en Tyneside, pero Brobbey se marchó como héroe, ya que los Lads volvieron a ganar por mérito propio.

Régis Le Bris se vio obligado a realizar un cambio para el partido de hoy: el lesionado Dan Ballard salió del once inicial y fue sustituido por Luke O'Nien.

Chris Rigg protagonizó el primer disparo a puerta de los Lads en la segunda parte, obligando a Ramsdale a realizar una parada en su primer palo.

Los goles del Sunderland

Tras el saque de esquina resultante, los Lads consiguieron el empate. El centro de Granit Xhaka fue despejado con la palma de la mano antes de que Trai Hume devolviera el balón al área pequeña. Tras un forcejeo, el balón le llegó a Talbi, quien remató raso al fondo de la red.

En los últimos compases del partido, se vivió un momento histórico. Enzo Le Fée centró el balón al área y Brobbey lo remató con fuerza en el minuto 90 para adelantar al equipo londinense en el marcador.

El equipo de Le Bris logró otra victoria memorable sobre los Magpies y se llevó una vez más el derecho a presumir.

FUENTE: SUNDERLAND