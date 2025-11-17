Conor Benn hizo una brillante aparición ante Chris Eubank Jr en la revancha en Londres

El púgil británico Conor Benn brindó una actuación de calidad en cara a cara ante Chris Eubank Jr, en la revancha en la categoría de peso mediano, el fin de semana en el Tottenham Hotspur Stadium de la ciudad de Londres.

Benn, de 29 años de edad brilló en 12 asaltos, en una decisión unánime por 119-107, 116-110 y 118-108 ante Eubank Jr, rival que le propinó su primera derrota en su carrera profesional.

Los púgiles revivieron por todo lo alto la rivalidad de sus padres, pero la contundencia y explosividad del apodado como "The Destroyer" le dio la victoria.

El nacido en Essex, Reino Unido dominó a placer desde el inicio, ante un rival que tuvo respuesta, pero sin contundencia, viéndose debilitado a mitad de pleito.

Dos caídas sobre el final y un magistral Conor Benn

Conor Benn puso la cereza al pastel, "el broche de oro" enviando a la lona en dos ocasione a su rival, para terminar llevándose las acciones, lo que valió el primer triunfo para la familia Benn sobre los Eubanks tras 35 años, cuando Nigel lo intentó.

“¿Qué se siente? ¡Te he ganado, Nige!”, bromeó Benn con su padre después de la victoria.

“Siento que este es el final de la saga Benn-Eubank, se acabó, se terminó. Dijeron que no sé boxear. ¡Toma eso y piénsalo bien, ¿Qué te parece? Esto es histórico, nunca se había visto algo así, así que el mérito es de Chris. Gracias por compartir el anillo conmigo. Nada mal para dos niños mimados, ¿eh?”, añadió Conor Benn.

Benn también dejó claro que tomó este reto en los medianos, pero que volverá a peso wélter en busca de combates que lo lleven a un título mundial.