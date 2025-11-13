Eliminatorias CONCACAF: Surinam eliminó a EL Salvador y lidera grupo de Panamá

La selección de Surinam quedó muy cerca de clasificarse a su primer mundial absoluto al golear por 4-0 a su par de El Salvador, que al contrario enterró sus aspiraciones, este jueves en un partido de la penúltima jornada del Grupo A por las Eliminatorias Concacaf.
Chery marcó la ruta goleadora para Surinam a los 44 minutos de tiro penalti tras una falta de Sibrían, a pesar del orden que mostraban los salvadoreños hasta ese momento y que bloqueaba el juego ofensivo de sus rivales.
El Salvador salió ofensivo - Eliminatorias CONCACAF
El técnico de la Selecta, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, puso toda la carne al asador y dispuso su equipo al ataque, lo que generó más huecos para que los atacantes locales tomaran ventajas.
Margaret marcó el fin de las aspiraciones salvadoreñas al anotar a los 74 y 76 minutos para el 3-0 y la goleada la cerró Klas al 83.
Con este resultado, Surinam alcanzó 9 puntos y tratará de sellar el boleto a su primer mundial en la fecha final frente a Guatemala, que más tarde este jueves se mide con la selección de Panamá, segundo con 6 puntos.
El Salvador, que ha ido a dos mundiales (1970 y 1982), se quedó con 3 puntos y ha perdido 4 partidos consecutivos en la eliminatoria.
FUENTE: EFE