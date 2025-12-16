The Best FIFA: Gianluigi Donnarumma es escogido el Mejor Portero

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best FIFA al mejor guardameta que otorga.
El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.
Donnarumma superó en la elección a los otros dominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
FUENTE: EFE