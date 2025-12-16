El FC Barcelona sufre pero avanza a octavos de final de Copa del Rey﻿

El FC Barcelona eliminó al Guadalajara tras ganar 2-0 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el estadio de este equipo con un equipo de titulares para Hansi Flick con pocas novedades.
Marcus Rashford al 90' anotó un golazo luego de llevarse a sus rivales por izquierda y mandarla al ángulo.
El Barcelona clasifica a octavos
Los blaugranas avanzan a los octavos de final de Copa del Rey y su rival se conocerá en un sorteo.
El FC Barcelona se enfrentará este domingo al Villarreal desde la 10:!5 am hora panameña por la jornada 17 de LaLiga.