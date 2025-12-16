El FC Barcelona sufre pero avanza a octavos de final de Copa del Rey﻿

El FC Barcelona eliminó al Guadalajara tras ganar 2-0 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el estadio de este equipo con un equipo de titulares para Hansi Flick con pocas novedades.

El partido fue bastante complicado para el Barcelona que lo sufrió por 78 minutos, cuando un centro de Frenkie de Jong encontró la cabeza de Andreas Christensen que la mandó al fondo tras un leve desvió de la defensa pero que no cambiaba la trayectoria del balón.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Marcus Rashford al 90' anotó un golazo luego de llevarse a sus rivales por izquierda y mandarla al ángulo.

El Barcelona clasifica a octavos

Los blaugranas avanzan a los octavos de final de Copa del Rey y su rival se conocerá en un sorteo.

El FC Barcelona se enfrentará este domingo al Villarreal desde la 10:!5 am hora panameña por la jornada 17 de LaLiga.