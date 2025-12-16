Selección de Panamá jugará amistoso contra México en el Rommel Fernández

La escuadra panameña estará recibiendo a su similar de México, el próximo jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez , en Ciudad de Panamá.

El encuentro, que no entra en las denominadas fechas FIFA, será el segundo del calendario futbolístico del próximo año para el fútbol panameño, luego de su amistoso ya confirmado del domingo 18 de enero como visitante frente al seleccionado de Bolivia, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad boliviana de Tarija.

Una Selección de Panamá con jugadores de la LPF

Ambos enfrentamientos serán disputados por una Panamá Mayor conformada por jugadores del plano local de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al tratarse de partidos fuera de la fecha FIFA.

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso fue en los días previos a la Copa Oro del 2021, en un encuentro que concluyó con triunfo para la escuadra azteca por 3-0, celebrado el pasado 30 de junio del 2021, en Nashville, Tennesse.

FUENTE: FFP