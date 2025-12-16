Luis Enrique se quedó con el Premio The Best al Entrenador de la FIFA

El equipo de Luis Enrique también deslumbró a nivel mundial. Si bien cayó derrotado en la final del primer Mundial de Clubes, el PSG ofreció una serie de actuaciones brillantes de camino a la final, incluyendo victorias destacadas sobre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.

Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025

De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar

Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)

Los capitanes de las selecciones nacionales nominados no pudieron votar por sí mismos

Las selecciones de los cuatro grupos de votantes (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados) representaron el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo