Luis Enrique se quedó con el Premio The Best al Entrenador de la FIFA

Luis Enrique ha sido elegido en los Premios The Best al Entrenador Masculino de la FIFA 2025 tras liderar una campaña histórica con el Paris Saint-Germain (PSG).
El equipo de Luis Enrique también deslumbró a nivel mundial. Si bien cayó derrotado en la final del primer Mundial de Clubes, el PSG ofreció una serie de actuaciones brillantes de camino a la final, incluyendo victorias destacadas sobre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.
Logros clave - Premios The Best 2025
-
Ganó la UEFA Champions League 2024/25
Ganó la Ligue 1 2024/25
Ganó la Copa de Francia 2024/25
Ganó el Trofeo de los Campeones 2024
Subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025
Nombrado Entrenador del Año de la UNFP de la Ligue 1 2024/25
¿Cómo se determinó el Premio The Best al mejor entrenador de la FIFA?
-
Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025
De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar
Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)
Los capitanes de las selecciones nacionales nominados no pudieron votar por sí mismos
Las selecciones de los cuatro grupos de votantes (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados) representaron el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo
El premio al Mejor entrenador de la FIFA se entregó al director técnico con más puntos, calculado según el procedimiento detallado en las reglas de asignación. Si los finalistas estuvieran empatados en puntos, el premio se otorgaría al individuo que haya recibido la mayor cantidad de selecciones como primera opción de su propio grupo de votantes (los capitanes de la selección nacional masculina en el caso de este premio).
FUENTE: FIFA