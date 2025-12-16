PREMIOS THE BEST Fútbol Internacional -  16 de diciembre de 2025 - 16:50

Luis Enrique se quedó con el Premio The Best al Entrenador de la FIFA

El DT español Luis Enrique fue el técnico del año en los Premios The Best 2025 de la FIFA, tras destacar con el PSG.

Luis Enrique ha sido elegido en los Premios The Best al Entrenador Masculino de la FIFA 2025 tras liderar una campaña histórica con el Paris Saint-Germain (PSG).

El técnico español guió al gigante francés a su primer título de la UEFA Champions League, que conquistaron de forma inolvidable con una victoria por 5-0 en la final contra el Inter de Milán. El PSG dominó la liga nacional, ganando la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

El equipo de Luis Enrique también deslumbró a nivel mundial. Si bien cayó derrotado en la final del primer Mundial de Clubes, el PSG ofreció una serie de actuaciones brillantes de camino a la final, incluyendo victorias destacadas sobre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.

Logros clave - Premios The Best 2025

  • Ganó la UEFA Champions League 2024/25

  • Ganó la Ligue 1 2024/25

  • Ganó la Copa de Francia 2024/25

  • Ganó el Trofeo de los Campeones 2024

  • Subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025

  • Nombrado Entrenador del Año de la UNFP de la Ligue 1 2024/25

¿Cómo se determinó el Premio The Best al mejor entrenador de la FIFA?

  • Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025

  • De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar

  • Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)

  • Los capitanes de las selecciones nacionales nominados no pudieron votar por sí mismos

  • Las selecciones de los cuatro grupos de votantes (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados) representaron el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo

  • El premio al Mejor entrenador de la FIFA se entregó al director técnico con más puntos, calculado según el procedimiento detallado en las reglas de asignación. Si los finalistas estuvieran empatados en puntos, el premio se otorgaría al individuo que haya recibido la mayor cantidad de selecciones como primera opción de su propio grupo de votantes (los capitanes de la selección nacional masculina en el caso de este premio).

FUENTE: FIFA

