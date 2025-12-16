Mundial 2026: Federaciones tendrán boletos a la venta en un precio económico

La FIFA publicó este martes nueva información para los seguidores de los equipos clasificados para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos e informó que podrán adquirir entradas por un precio "más asequible", de 60 dólares (51,04 euros), para los 104 partidos del torneo, incluida la final.
Las federaciones estarán a cargo - Mundial 2026
Así, las entradas de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas; las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.
En total, el 50 % de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.
Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.
FUENTE: EFE