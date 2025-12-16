OFICIAL. "El Científico" Ricardo Núñez enfrentará a Jadier Herrera en pelea titular en Alemania

El púgil panameño Ricardo Núñez y el cubano Jadier Herrera oficialmente se verán las caras por el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría de peso ligero, en velada de Queensberry Promotions del reconocido promotor británico Fran Warren.

Núñez (26-7-0, 22 KOs) enfrentará un gran reto por los honores verdes y dorados ante Herrera (17-0, 15 KOs) y con el Rudolf Weber Arena de Alemania en vivo por DAZN.

En su última salida al ring, el panameño de 32 años de edad se enfrentó al español Jon Fernández en el mes de junio , en un pleito controversial que terminó en un cambio de decisión, del resultado en primeras instancias que fue "descalificación" a empate técnico.

Por su parte, su rival, de apenas 23 años de edad y originario de Camaguey, Cuba viene de ganar por TKO en 7 asaltos a José Rodolfo Macias en marzo en velada en el Echo Arena, Liverpool.

Choque de estilos con Ricardo Núñez y Jadier Herrera, Panamá vs Cuba

Un choque de estilo podría darse arriba del cuadrilátero, con un rápido y estilista zurdo ante el poder y la explosividad del experimentado panameño.

El pleito entre Panamá y Cuba se hace oficial después de que el CMB lo ordenara el pasado 3 de diciembre a través de sus redes sociales.