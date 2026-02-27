UEFA Conference League: Conoce los cruces de octavos de final

El Rayo Vallecano se enfrentará al Samsunspor turco en los octavos de final de la UEFA Conference League , según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El equipo madrileño, que aseguró tras la fase liga el pase directo a los octavos de final, se medirá al Samsunspor, también debutante en la Liga Conferencia, en una eliminatoria en la que el conjunto español tendrá la ventaja de poder jugar la vuelta en su Estadio de Vallecas.

La pasada temporada, el equipo turco terminó tercero la Liga y obtuvo una plaza europea por primera vez desde que participara en un par de ediciones de la Copa Intertoto en la década de los noventa. Su rendimiento en la Liga Conferencia, irregular, le hizo terminar duodécimo en la primera fase y jugarse el pase a octavos en un play-off con el Shkëndija, de Macedonia del Norte, al que le ganó tanto la ida como la vuelta.

Duelos en la Conference League

En la actualidad, el Samsunspor no atraviesa por su mejor momento en la Liga turca. Disputadas 23 jornadas es séptimo, con 31 puntos, a doce de la cuarta plaza que ocupa el Besiktas y que cierra las posiciones europeas.

El Rayo, encuadrado en la llamada 'ruta verde' del sorteo, evitará hasta una hipotética final a cuatro de los rivales más fuertes del campeonato: Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Fiorentina y AZ Alkmaar.

Los cuatro van por el otro lado del cuadro y se empezarán a enfrentar entre ellos en cuartos si superan los octavos de final. El Shaktar ha quedado emparejado con el Lech Poznan, el AZ Alkmaar con Sparta de Praga, el Crystal Palace con el AEK Larnaca y la Fiorentina con el Rakow.

El Rayo, si supera al Samsunspor, esperará rival en cuartos entre el vencedor del Celje esloveno y el AEK Atenas, dos equipos históricos de las competiciones europeas.

Las otras dos eliminatorias de ese lado del cuadro son las que disputarán el Sigma Olomouc con el Mainz y el Rijeka con el Estrasburgo.

Todos afrontan esta nueva fase de competición de la Liga Conferencia con las ilusiones puestas en la final que se disputará en la ciudad alemana de Leipzig el 27 de mayo.

FUENTE: EFE