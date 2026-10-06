UEFA Nations League: España asegura su boleto a cuartos de final

España selló este martes su pase para los cuartos de final de la UEFA Nations League después de vencer a Croacia (1-2) con dos tantos del jugador del Arsenal Mikel Merino, en otra demostración de eficacia desde la suplencia, con los que remontó el tanto de los balcánicos en la primera parte.

Los de Luis de la Fuente, con su cuarta victoria seguida, estiraron en Split hasta los 42 la racha de partidos sin perder con una gran segunda parte después de que en el inicio se vieran sorprendidos por el tesón de los balcánicos, quienes quisieron resarcirse de la humillante goleada ante Inglaterra (0-7).

Es la cuarta ocasión consecutiva en la que la Roja se mete entre los ocho mejores de la Liga de Naciones, con el primero puesto del grupo aún en liza contra Inglaterra, a la que recibirá en el estadio Metropolitano de Madrid el 15 de noviembre.

Luis de la Fuente y la capacidad de reacción con los cambios

De la Fuente, en otra lección de puntería con los cambios, retocó el dibujo en la reanudación y metió a Mikel Merino por Baena, lo que desplazó a la izquierda a Olmo, uno de los focos de atención por su regreso a Croacia seis años después de su etapa en el Dinamo de Zagreb.

La entrada del navarro sentó bien a España, que se reencontró con su estilo, al tiempo que los croatas empezaban a resentirse del esfuerzo.

El muro se derribó en el minuto 61 por medio de Merino, el desatascador por excelencia, que aprovechó un balón suelto dentro del área para soltar su pie izquierdo y batir a Livakovic.

Fue el penúltimo cartucho de los balcánicos porque al poco, el veterano croata derribó a Cucurella y vio la segunda amarilla, lo que terminó de enterrar las opciones de su equipo.

Conformes los croatas con el empate, Merino se empeñó en ser el gran protagonista de la noche cuando a falta de dos minutos, hizo un control magistral con su pierna izquierda y la empaló para firmar el segundo gol y el billete para los cuartos de la Roja con la imagen de superioridad acostumbrada.

FUENTE: EFE