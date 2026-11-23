Premundial U12 de Béisbol: Panamá inicia con buen pie la Súper Ronda venciendo a Venezuela

Panamá derrotó 7-3 a Venezuela en primer juego de la Súper Ronda del Premundial U12 de Béisbol y consigue su primera victoria con miras a una clasificación al Mundial U12 de Taiwán 2027.

Luego de esta victoria, la novena que dirige Elpidio Pinto queda ahora con marca de 1-1 al igual que los venezolanos.

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Las carreras fueron anotadas entre la tercera y cuarta entrada en una ofensiva que pegó 8 imparables.

A la ofensiva destacaron Thiago Serracín que se fue de 3-2 con 3 remolcadas, 1 anotada; Noah Araúz que se fue de 4-3 con 2 producidas y 1 anotada.

La victoria se loa acreditó Cristian Cedeño que lanzó 4 episodios de 3 hits, 1 carrera, 4 bases por bolas y 4 ponches. Miguel Samaniego y Kendrick Salina trabajaron una entrada cada uno, permitieron una carrera (ambos) para sellar el triunfo.

Próximo partido de Panamá

Para su próximo partido, Panamá se verá las caras ante Cuba a las 11:00 A.M.