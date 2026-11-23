El jugador del Real Madrid Thibaut Courtois declaró que "la remontada en Roma" [3-4] les dio "ese plus de que todos juntos" son "más fuertes", en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven.
El guardameta belga insistió en que su objetivo es retirarse en el Real Madrid, después de haber renovado hasta 2028. "Estoy muy feliz y orgulloso de haber podido firmar un año más, mi objetivo es terminar mi carrera aquí y para eso tengo que seguir jugando bien, estar sano. Contento de la confianza del club", apuntó.
Aunque no se atrevió a declararse el mejor portero de la historia del Madrid, sí que se colocó "ahí arriba": "No es a mí a quien le toca decirlo, por trayectoria en estas temporadas y por lo conseguido, estaré ahí arriba, pero por el Madrid han pasado muchos porterazos y cada época es diferente. No se puede comparar un portero actual con uno hace 20, 30 años. Son los madridistas los que pueden decidir, pero yo orgulloso de formar parte de la historia del Real Madrid".
Destacó su trayectoria en el rol que juega ante los delanteros: "Alguna vez que coincido con algún delantero me ven muy grande. Sé que impongo en la portería y es lo que intento. Una anécdota con Mou es que me había roto un dedo y yo estaba en el banquillo y me decía que prefería que estuviera yo porque si yo juego impongo más, aunque tenga el dedo roto. Por experiencia, por las paradas que he hecho, conmigo tienen que ajustar más, eso me hace sentir orgulloso".
Thibaut Courtois y su valoración con los premios
Valoró la importancia que se da a los porteros en el Balón de Oro: "Hay porteros que han cambiado estilos. Neuer estuvo cerca en 2014, que quedó tercero. Mi año 2022 también esperaba estar más arriba, Cuando escuchas periodistas o gente votando dicen que el portero ya tiene su trofeo Yashin, y es más difícil que voten a un portero. Hemos tenido más reconocimiento en los contratos, los porteros estamos en un escalón de mejores pagados, porque los equipos saben la importancia. Yo en un equipo con Vini, Jude, Kylian, Diomande, Arda, dime tú cómo van a votarme a mí".
Además, elogió a Jose Mourinho, su entrenador, al que conoce desde que él tenía 22 años, de quien dijo que "cuando tiene que hablar claro, habla muy claro, como el otro día en el descanso, y es lo que le va bien al equipo".
Sobre Vinícius, apuntó que "no puedes ser un 9 o un 10 toda la temporada muchas temporadas seguidas, los únicos que conozco son Messi y Cristiano", pero que ante el Celta le vio "con la chispa" y que necesitan "al mejor Vini".
Respecto a Carlos Espí, incidió en que "sabe coger su oportunidad" y que, aunque "quizá merece jugar más", siempre "está ahí" y en cuanto a Jude Bellingham, destacó que "parece que es mayor" de sus 23 años, y lo definió como "un líder en el campo, el tipo de jugador que va a por todas, que tiene motor para jugar 200 minutos".
Terminó haciendo referencia a los silbidos en el Bernabéu: "El aficionado paga mucho dinero para venir a vernos y tiene su derecho a expresarse. Lo que hace grande al Real Madrid es la exigencia. Lo que puedo decir es que no siempre los pitos ayudan, a veces te hacen dudar más o tener miedo de hacer un cierto pase, pero lo tomamos con calma, con respeto. Ellos pueden opinar y hacerlo saber".
FUENTE: EFE