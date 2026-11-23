El Gran Premio de Las Vegas dejó una de las carreras más emocionantes de la temporada de Fórmula 1 . El neerlandés Max Verstappen , se quedó con la victoria la noche de este sábado tras una intensa batalla en el circuito urbano estadounidense, donde se registraron 35 cambios de líder y 352 sobrepasos en total.

Verstappen, que partió desde la pole position, logró defender su posición frente a sus principales rivales y cruzó la línea de meta por delante de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio.

Durante las primeras diez vueltas, los once primeros pilotos se encontraban separados por menos de cinco segundos, reflejando la igualdad y competitividad que caracterizaron gran parte de la prueba.

Uno de los principales protagonistas fue el británico George Russell, quien mantuvo una intensa disputa con Verstappen por el liderato. Posteriormente, Norris y el italiano Kimi Antonelli también se sumaron a la batalla, aumentando la presión sobre el piloto de Red Bull.

Max Verstappen suma otra victoria en Las Vegas

Con este resultado, Verstappen consiguió su cuarta victoria de la temporada, después de sus triunfos en Baréin, Singapur y Ciudad de México. Además, alcanzó su tercer triunfo en el circuito urbano de Las Vegas, consolidando su buen momento en la recta final del campeonato.

En el resto de la clasificación, el argentino Franco Colapinto finalizó sexto, Lewis Hamilton séptimo y el español Carlos Sainz octavo.

Al finalizar la prueba, Norris describió lo vivido en Las Vegas como posiblemente "la carrera más caótica de la historia de la Fórmula 1", reflejando la intensidad de una jornada en la que los adelantamientos, los incidentes y los cambios de estrategia mantuvieron la incertidumbre hasta las últimas vueltas.

El desarrollo del Gran Premio también estuvo condicionado por varios incidentes. En la vuelta 19, el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, tuvo que abandonar tras un contacto con el brasileño Rafael Camara, situación que provocó la salida del coche de seguridad.

A este incidente se sumó el accidente del británico Arvid Lindblad contra las barreras de protección, lo que generó una nueva interrupción y obligó a varios equipos a modificar sus estrategias de neumáticos.

Otro de los momentos destacados fue el enfrentamiento entre los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Ambos protagonizaron una intensa lucha por posiciones, que terminó con una maniobra del monegasco sobre su compañero de equipo. La acción le costó una sanción de diez segundos a Leclerc, quien finalmente cayó hasta la décima posición.

Mientras tanto, Antonelli protagonizó una importante remontada. El italiano llegó a colocarse tercero y posteriormente superó a Russell, aunque problemas de rendimiento en la parte final de la carrera le impidieron conservar el podio.