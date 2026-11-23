Panamá Sub-17 vs Egipto: ¿Qué necesita para seguir viva en el Mundial Sub-17?

La Selección de Panamá Sub-17 afrontará un partido decisivo ante Egipto en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El equipo dirigido por Felipe Baloy llega obligado a buscar un resultado positivo para mantener sus posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.

La derrota 2-0 frente a Catar en su debut y el tropiezo 2-1 ante Grecia complicaron el panorama de la representación panameña, que necesita sumar en su último compromiso de la fase de grupos y estar pendiente de los resultados de las demás selecciones.

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¿Qué necesita Panamá Sub-17 para avanzar?

El panorama es complicado, pero Panamá todavía tiene posibilidades matemáticas de continuar en el Mundial. Estas son las principales condiciones:

1. Ganarle a Egipto

La Roja necesita conseguir los tres puntos para llegar a tres unidades y mejorar su diferencia de goles. Una victoria es fundamental para mantener vivas sus opciones.

2. Estar pendiente del Grecia vs. Catar

El otro encuentro del Grupo A será determinante:

Si Catar pierde ante Grecia, Panamá podría meterse en la pelea por el segundo puesto. Se produciría un triple empate con tres puntos entre Panamá, Egipto y Catar, que se resolvería mediante los criterios de desempate.

Si Catar empata o gana, Panamá terminaría tercero del grupo en caso de vencer a Egipto.

3. Buscar una buena diferencia de goles

Si se produce el triple empate, los criterios de enfrentamientos directos, diferencia de goles y goles anotados entre los equipos involucrados serán importantes para establecer las posiciones. Por eso, Panamá necesita ganar por la mayor cantidad de goles posible.

¿Cómo funciona la clasificación a la siguiente ronda?

El Mundial Sub-17 de Catar 2026 cuenta con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

De acuerdo con el formato establecido por la FIFA:

Los dos primeros lugares de cada grupo clasifican directamente a los dieciseisavos de final (ronda de 32).

También avanzan los ocho mejores terceros lugares de los 12 grupos.

Los cuatro terceros restantes y los equipos que terminen en cuarto lugar quedan eliminados.

Para determinar cuáles son los ocho mejores terceros se utilizan estos criterios:

Mayor cantidad de puntos.

Mejor diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles anotados.

Mejor puntuación de conducta deportiva (juego limpio).

Posición en el ranking FIFA, si persiste el empate.

Los escenarios de Panamá