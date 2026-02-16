Un autocritico Pau Cubarsí tras derrota ante Girona en LaLiga

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí ha valorado este lunes, tras perder contra el Girona (2-1) y ceder el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, que el conjunto azulgrana tiene que "mejorar", "hacer autocrítica" y ponerse "las pilas".

"Tenemos que mejorar. No nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado un mal partido. Nos ha faltado un poco de todo. No ha sido un gran partido. Tenemos que hacer autocrítica y ponernos las pilas", ha comentado el futbolistas catalán en declaraciones a 'DAZN'.

Cubarsí ha señalado que el hecho de encajar el 1-1 poco después de marcar el 0-1 ha sido una de las claves del encuentro, y ha preferido no opinar sobre la actuación del árbitro, pese a que el Barcelona protestó una posible falta sobre Jules Kounde en el la jugada que acabó con el gol de la victoria de Fran Beltrán.

"Todo el mundo lo ha visto, no vamos a opinar. La gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro no hemos podido hacer nada. No nos tenemos que meter con el árbitro", ha dicho sobre el colegiado.