Villarreal presenta al lateral español Kiko Femenía

El jugador dio declaraciones sobre su fichaje durante su presentación con el Villarreal CF y dijo, "Cuando mi agente me contó que me quería el Villarreal, no me lo creía. Para mí jugar en un club como el Villarreal lo es todo y por ello agradezco a Fernando el haberme traído aquí. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad y, sobre todo, ser feliz, que es como mejor salen las cosas. El periodo de adaptación me lo esperaba mucho más complicado de lo que lo está siendo, pero la amabilidad y el buen ambiente del vestuario lo están haciendo mucho más fácil".

Villarreal CF ha mantenido gran parte de su plantilla que llego hasta las semifinales de la pasada Champions League, y solo han traído como refuerzos a José Luis Morales (Agente Libre) y Pepe Reina (Agente Libre).

El submarino amarillo debutará en agosto por LaLiga con tres partidos de visita. Primero ante el Valladolid (13 de agosto), luego contra Atlético de Madrid (21 de agosto) y cierran con el Getafe (28 de agosto).