Vinícius Jr espera su oportunidad en el banquillo para duelo ante Celta

El brasileño Vinícius Jr , tras cumplir cuatro partidos de suspensión, comenzará en el banquillo del Real Madrid ante el Celta en un encuentro de liga para el que José Mourinho introduce tres novedades respecto al equipo que ganó al Valencia en Mestalla (0-3).

El técnico portugués da entrada de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Eduardo Camavinga en sustitución de Fede Valverde, Marc Cucurella y Aurélien Tchouaméni.

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Vinícius Jr espera su oportunidad desde en banquillo

Vinícius tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo y Mourinho mantiene su apuesta ofensiva por Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappé, mientras que Jude Bellingham completa el frente de ataque del conjunto madridista.

Valverde, que apenas se entrenó después de regresar de sus partidos internacionales con Uruguay, y Tchouaméni, que regresó lesionado de la concentración con Francia, descansarán y esperarán su turno en el banquillo.

La alineación del Real Madrid es la formada por Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Bellingham, Güler, Diomande; y Mbappé.

Por su parte, Claudio Giráldez, entrenador del Celta, introduce cinco novedades respecto al equipo que se enfrentó al Levante la pasada jornada de Liga.

Yoel Lago, Burcio, Javi Galán, Hugo Álvarez y Williot entran en el once en sustitución de Rueda, Cáceres, Iago Aspas, Antañón y Driouech. El técnico mantiene a Radu en la portería, mientras que Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira, Moriba y Durán repiten en la alineación titular.

El Celta jugará de inicio con Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Galán, Burcio, Moriba, Carreira; Swedberg, Pablo Durán y Hugo Álvarez.

FUENTE: EFE