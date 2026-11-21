José Córdoba sumó minutos en triunfo de Norwich ante Cardiff City en Championship

El Norwich City del panameño José Córdoba amplió su racha de victorias a cinco partidos consecutivos con un triunfo en casa por 2-1 ante el Cardiff City.

Los tantos de Paris Maghoma y Mathias Kvistgaarden dieron la victoria al City tras una primera parte sin goles.

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Los visitantes tuvieron la primera ocasión de gol a los tres minutos de juego, tras conseguir un tiro libre en el borde izquierdo del área.

El capitán Rubin Colwill se dispuso a lanzar, pero Grimshaw desvió el balón por encima del travesaño. El portero de los Canarios volvió a intervenir en el saque de esquina resultante, realizando una segunda parada.

De vuelta en el once inicial, McLean probó suerte desde lejos en el minuto 11, disparando ligeramente desviado del primer palo.

El Norwich volvió a amenazar cuando Mathias Kvistgaarden le dio un pase preciso a Paris Maghoma. El centrocampista avanzó hacia la portería, pero su disparo fue bloqueado. Poco después, Ruairi McConville remató ligeramente desviado.

Los Bluebirds estuvieron cerca de marcar en el minuto 26. Yousef Salech avanzó por la banda izquierda y encontró a Colwill en el centro del área, pero el potente disparo del capitán rozó el travesaño y salió fuera.

El City respondió poco después de que Maghoma habilitara a Jacob Wright con un pase desde el lado izquierdo del área, pero el centrocampista disparó con efecto, pero el balón se marchó ligeramente desviado del poste izquierdo.

Ambos equipos siguieron buscando el gol, pero ninguno logró marcar y la primera parte terminó sin goles.

A los tres minutos de la segunda parte, el Cardiff rompió el empate. Un tiro libre llegó al área. Salech estaba listo para recibirlo y empujó el balón al ángulo inferior izquierdo de la portería.

Musaba fue implacable por la banda izquierda y estuvo a punto de marcar. Sam Field centró el balón a la izquierda para encontrar a Musaba solo frente al portero, pero el balón le cayó a los pies y no pudo concretar la jugada.

Sin embargo, fue Maghoma quien logró el empate para los Canarios. El mediocampo del Norwich protagonizó una magnífica jugada que le llegó a Paris, quien con un disparo con efecto superó a Nathan Trott para marcar su quinto gol en cinco partidos.

Remontada para el Norwich de José Córdoba

Andre Brooks fue derribado en el lado derecho del área y, como consecuencia, el Norwich recibió un penalti.

Kvistgaarden se encargó de lanzar el penalti. Su primer intento fue bloqueado, pero reaccionó rápidamente y aprovechó el rebote para marcar el gol que puso al City por delante en el minuto 69 .

Lucein Mahovo entró al campo en el minuto 70 y rápidamente dejó su huella en el partido, ya que su compañero, también suplente, Makama, le pasó el balón, pero falló el gol por un margen mínimo.

Makama también puso a prueba a Trott con un potente disparo, pero el portero del Bluebird lo impidió.

Sin embargo, los goles tempraneros de Paris y Mathias fueron suficientes para asegurar los tres puntos en casa.

Acción panameña

El defensor central panameño de 25 años de edad José Córdoba vio acción entrando de cambio sobre el minuto 76' del partido, en su vuelta al club después de la Fecha FIFA.