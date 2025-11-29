FÚTBOL Fútbol Internacional -  29 de noviembre de 2025 - 09:33

Xabi Alonso actualiza estado de Franco Mastantuono

El DT español Xabi Alonso habla del argentino Franco Mastantuono, que está por volver con el Real Madrid

FOTO / Real Madrid

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, actualizó el estado físico del argentino Franco Mastantuono, quien ya volverá a entrar en la convocatoria tras superar una pubalgia que le hizo sufrir en el campo.

Entrena sin molestias Franco Mastantuono

“Está mejor. La pubalgia requiere sus frases. Ya ha podido entrenar diez días sin molestias. Estaba sufriendo un poco en el campo y por eso decidimos parar. Ahora está entrenando sin molestias y sin dolor. Es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica”, señaló en rueda de prensa.

Un Mastantuono que disputó su último partido con el Real Madrid el 1 de noviembre y que volverá a ser convocado para la visita del conjunto blanco al Girona este domingo, correspondiente a la 14ª Jornada de LaLiga EA Sports.

El argentino se ha perdido los últimos cuatro partidos en un primer año en el Real Madrid en el que ha disputado ya 689 minutos en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia.

FUENTE: EFE

