Xabi Alonso: "Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad"

Xabi Alonso se despidió del Real Madrid con un mensaje escueto en redes sociales, en el que elegante, agradeció la confianza de la directiva y de los jugadores más el cariño del madridismo.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", escribió Xabi Alonso en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos dirigiendo al Real Madrid.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", sentenció.

El DT español fue dado de baja ayer un día después de perder la Supercopa de España ante el FC Barcelona, además se nombró a Álvaro Arbeloa en el cargo, con quien en su etapa como jugador compartió vestidor.