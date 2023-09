Xabi Alonso sería el entrenador del Real Madrid en el 2024

"Lo que sí puedo decir alto y claro es que el primer favorito para suplir a Carlo Ancelotti -estamos hablando de una posibilidad lejana, si esto se pone feo- sería Raúl, del Castilla. Pero creo que todos sabemos quién será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, y no es ni Raúl, ni Ancelotti. Es un entrenador que dirige en Alemania y se llama Xabi Alonso. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? No tengo ninguna duda, 0% de duda de que va a entrenar al Madrid el año que viene. Y no es una sensación, es información. Lo tengo clarísimo", señaló el periodista Matías Prats en Radio Marca.