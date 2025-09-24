Xelajú MC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde seguir Copa Centroamericana 2025

La Copa Centroamericana 2025 continúa con el CSD Xelajú MC recibiendo al Sporting San Miguelito en el partido de ida de su serie de Cuartos de Final, el miércoles en el Estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

CSD Xelajú MC finalizó en el segundo lugar del Grupo D con un récord de 3-0-1. Jesús López está empatado en el segundo lugar entre todos los jugadores con dos asistencias y es tercero en oportunidades generadas con 11, mientras que Jorge Aparicio terminó la Fase de Grupos empatado en el primer lugar con 229 pases completados.

Sporting San Miguelito finalizó en el primer lugar del Grupo B con un récord de 2-1-1. Marcos de León fue el arquero con la segunda mayor cantidad de atajadas en la Fase de Grupos, con 19 intervenciones.

La defensa del Sporting permitió dos goles en sus dos primeros encuentros antes de lograr mantener su portería en cero, completando una racha invicta de tres partidos para asegurar su clasificación a los Cuartos de Final.

Serie histórica entre Xelajú y Sporting - Copa Centroamericana 2025

El CSD Xelajú y el Sporting San Miguelito se enfrentarán por primera vez en torneos de clubes de la Concacaf y en cualquier competencia.

El CSD Xelajú y el Sporting San Miguelito están jugando por primera vez los cuartos de final de la Concacaf Copa Centroamericana.

Xelajú vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde seguir Copa Centroamericana

Fecha: Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Lugar: Estadio Cementos Progreso

Estadio Cementos Progreso Dónde seguir: Telemetro Radio y rpctv.com

FUENTE: CONCACAF