"Yo visualizo mañana ganar y jugar bien", mencionó Xavi

El técnico del Barcelona , Xavi Hernández, aseguró este lunes no sentir "presión añadida" por el crucial encuentro de Champions contra el Benfica del martes, asegurando que lo ve "como una oportunidad para pasar a octavos" y como "una revancha".

"¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en un escenario positivo? No podemos sacar pecho. El Barcelona no está para sacar pecho, pero ¿por qué no podemos ser optimistas?", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Benfica.