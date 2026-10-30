Panamá Sub-15 gana su último encuentro de la Copa Mundial y Festival Sub-15 FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-15 cerró su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA con una importante victoria por marcador de 2-1 sobre Nigeria , en su décimo partido disputado en Azerbaiyán.

El conjunto canalero dirigido por César Aguilar se despidió del certamen con una alegría, demostrando su capacidad competitiva en este compromiso ante el combinado africano.

¡DESPEDIDA CON VICTORIA ! La selección #PanamáSub15 se despidió de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA con una victoria por 2-1 Nigeria en lo que fue su décimo partido en Azerbaiyán . 2-1 Nigeria Ronaldo Jiménez y Gustavo Ávila Gran trabajo… pic.twitter.com/73pUNpatSh

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En los choques del jueves 29 de octubre, los panameños superaron 4-0 a Malaui y perdieron 1-4 ante Honduras.

Los goleadores de Panamá Sub-15 en el partido vs Nigeria

Los goles del triunfo panameño fueron anotados por Ronaldo Jiménez y Gustavo Ávila, quienes se encargaron de darle la victoria a Panamá.