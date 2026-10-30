Panamá Sub-15 gana su último encuentro de la Copa Mundial y Festival Sub-15

La Selección de Panamá Sub-15 cerró su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA con una importante victoria por marcador de 2-1 sobre Nigeria, en su décimo partido disputado en Azerbaiyán.
En los choques del jueves 29 de octubre, los panameños superaron 4-0 a Malaui y perdieron 1-4 ante Honduras.
Los goleadores de Panamá Sub-15 en el partido vs Nigeria
Los goles del triunfo panameño fueron anotados por Ronaldo Jiménez y Gustavo Ávila, quienes se encargaron de darle la victoria a Panamá.