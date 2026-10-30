Curazao revela convocados para partidos vs Panamá en la Liga de Naciones CONCACAF

La selección de Curazao, dirigida por el experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, convocó a 23 futbolistas para afrontar la llave de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf frente a la selección de Panamá.
Entre las novedades de la convocatoria de Curazao destacan los regresos de Deveron Fonville y Godfried Roemeratoe, quienes vuelven a estar disponibles para el equipo. Por su parte, el delantero Jürgen Locadia no estará disponible para esta ventana internacional.
Convocados de Curazao vs selección de Panamá
Calendario de Panamá vs Curazao
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12 de noviembre: Curazao vs. Panamá - Estadio Ergilio Hato (7:00 pm)
15 de noviembre: Panamá vs. Curazao- Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (6:00 pm)