Curazao revela convocados para partidos vs Panamá en la Liga de Naciones CONCACAF FOTO: IA

La selección de Curazao, dirigida por el experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, convocó a 23 futbolistas para afrontar la llave de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf frente a la selección de Panamá.

La eliminatoria tendrá mucho en juego, ya que ambos seleccionados buscarán un boleto al Final Four del torneo y la clasificación a la próxima Copa Oro.

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