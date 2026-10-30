FUTBOL Fútbol Internacional -  30 de octubre de 2026 - 09:58

Curazao revela convocados para partidos vs Panamá en la Liga de Naciones CONCACAF

El onceno de Curazao reveló su lista de convocados para afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

Curazao revela convocados para partidos vs Panamá en la Liga de Naciones CONCACAF

Curazao revela convocados para partidos vs Panamá en la Liga de Naciones CONCACAF

FOTO: IA

La selección de Curazao, dirigida por el experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, convocó a 23 futbolistas para afrontar la llave de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf frente a la selección de Panamá.

La eliminatoria tendrá mucho en juego, ya que ambos seleccionados buscarán un boleto al Final Four del torneo y la clasificación a la próxima Copa Oro.

Entre las novedades de la convocatoria de Curazao destacan los regresos de Deveron Fonville y Godfried Roemeratoe, quienes vuelven a estar disponibles para el equipo. Por su parte, el delantero Jürgen Locadia no estará disponible para esta ventana internacional.

Convocados de Curazao vs selección de Panamá

Calendario de Panamá vs Curazao

  • 12 de noviembre: Curazao vs. Panamá - Estadio Ergilio Hato (7:00 pm)

  • 15 de noviembre: Panamá vs. Curazao- Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (6:00 pm)

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